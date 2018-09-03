Ağlayan bebeği sakinleştirmek için...

Ağlayan bebekleri sakinleştirmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Ancak bunların en etkilisinin, annesinin kalp atışını dinlemesi olduğunu biliyor muydunuz. Bebeğiniz, sizin kalp atışınızla büyüdü çünkü... Anne rahmine düştüğünden itibaren, doğuncaya kadar o muhteşem sesi dinledi. O sese o kadar aşina ki, onunla sakinleşiyor. Onu can kulağı ile dinliyor ve huzur buluyor. Kalp atışınızı daha yakından hissetmesini sağlamak için onu bağrınıza basabilirsiniz. Bu sayede sakinleşecektir.

Bu arada ağlayan bebeğinizin kulağına güzel dualar fısıldayın. Ninniler mırıldanın.

Yine yapılan araştırmalar sonucu bebeklerin saç kurutma makinesi sesini çok sevdikleri ve onun sesinde rahatlıkla uyudukları tespit edilmiştir.

Ama bir süre sonra sakinleşmiyorsa zorlamamanız gerektiğini de unutmayınız.

Onu yavaşça sallamak da gerçekten etkili olacak bir yöntemdir. Fazla sallamak ise bebeğinizin başka şekilde uyumasını engelleyici bir durum olabileceğinden sallamanın dozajını tutturmanız da gerçekten önemli.. Hızlı hızlı sallayıp bebeğinizi serseme çevirmemelisiniz. Son olarak da bebeğinizi emzirmeniz onu rahatlatacaktır. Bu durumda kalp atışlarının düzene gireceğinin sizler de farkına varacaksınız.



Bebeklerinizin sizden istedikleri şey karmaşık ve anlaşılması zor değildir. Sadece onun gibi düşünerek bazı durumların farkına varmanız hayati bir önem taşımaktadır.