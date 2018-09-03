Ağlayan bebeği kucaklamak doğru mu?

Bebekte hıçkırık sebebi hava sıkışması mıdır?

Bebeğin hıçkırması temel nedeni midede sıkışıp kalan bir hava cebininin mideden dışarı diyafram kasına doğru bir baloncuk oluşturup bu kası uyarmasıdır. Sıkışan bu hava kitlesi geğirilip çıkıncaya kadar hıçkırık devam eder.

Ağlayan bebeği sık sık kucaklamak doğru mu?

Yenidoğan bebeğin, dünyada yapayalnız, savunmasız ve çaresiz olarak, kendini güvende ve huzurlu hissedeceği tek ortam olan anne kucağından şımaracağı gerekçesi ile mahrum kalması ne acı! Sizi bundan engelleyenlere kulaklarınızı tıkayın; bebeklerinizi her ağladıklarında şefkatle kucaklayın. O sizin sıcaklığınızla, kokunuzla huzur bulacaktır...

Bebeği şekerli suya alıştırmak doğru mudur?

Günümüzde anne sütüne yakın formül mamalar varken şekerli suyla bebeğin beslenmesi gereksiz hatta zararlı bir davranış olabilir. Zira şekerli suyun tadına alışan bebek anne memesini reddedebilir. Siz siz olun bebeğinizi en az 2 yaşına kadar doya doya emzirin. Bu hem onun hem sizin sağlığınız için Allah’ın bahşettiği bir nimet...

İlk 3 ay bebeğe yalancı meme vermemek doğru mu?

Evet, doğru. Anne-babaların en büyük isteği bebeklerinin bir an önce yalancı emziğe alıştırıp bebeğin ağlama krizlerinden kurtulmaktır. Ancak bebeğin yalancı emziği tutmak için yaptığı dil damak dudak hareketleri anne memesini emerken yaptığından çok farklıdır. İlk günlerde bebekler yalancı emziği tutmakta çok başarılı görünmezler. Ancak başardıklarında bu sefer de anne memesini kavramakta zorluk çekerler. Bu sebeple mümkünse ilk 3 ay bebeklere yalancı meme verilmemelidir.

Bebek annesinin memesini bulunca rahatlar mı?

Elbette, hem de nasıl.. Onun o çağda tek bildiği sıcak anne kucağı ve anne memesidir. Ona kavuşunca doğru yerde olduğunu hisseder, rahatlar. Dolayısıyla karnı tok bile olsa yenidoğan bebek, sürekli doğru yeri bulana kadar aranmak durumundadır.



Bebeğin memesinde süt toplanırsa geçmesini beklemeli miyiz?



Evet. Anneden gecen hormonların etkisiyle yenidoğan bebeğin memelerinde bazen süt toplanabilir, buna hiç el sürmemek en iyisidir. Bu, birkaç hafta içinde zaten kendiliğinden geçecektir. Masaj, memede enfeksiyon ve apseyle sonuçlanabildiğinden önerilmemektedir.

Sık sık hapşırması neden oluyor?

Yenidoğan bebekler genellikle doğum sırasında burunlarında bulunan salgı ve mukusu atmak için sık sık hapşırırlar. Bu tamamen refleks bir olay olup üşütme ile ilgili değildir.



Bebeğin göbeğinde fıtık varsa kendiliğinden geçer mi?

Göbek fıtıkları, değil ceviz, portakal büyüklüğünde bile olsa genellikle kendiliğinden geçen oluşumlardır. Hiç endişe etmemelisiniz. Üzerine bağlanacak cisimlerin bu sürece olumlu ya da olumsuz etkisi de olmaz.