AGİ’yi kim alacak? Kime AGİ yok? Asgari ücret alana AGİ var mı?

AGİ kalktı mı, AGİ kaldırıldı mı? Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen veya tamamen iade edilmesidir. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret net olarak 4253 liraya yükseldi. Bu ücretle beraber AGİ'de de artış gerçekleşti. Asgari geçim indirimi (AGİ) yeni yıldan itibaren yürürlükten kalkacak. Milyonlarca çalışan, AGİ’nin kalkmasının ücretlerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

AGİ kaldırıldı mı? AGİ verilecek mi?

Tüm çalışanların eşit şekilde Asgari Ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi.

Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.

AGİ asgari ücretin içinde mi?

Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 AGİ ücretlerine ilişkin konuştu. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamasında; "Çok açık bir şekilde basitleştirerek AGİ aslında benzetmek için söylüyorum bir vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Dolayısıyla hiçbir kimse tereddütte olmasın. Vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.

Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü."

2022 AGİ ne kadar?

Bekar 402 TL

Evli eşi çalışmayan 481,5 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışan 402 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL