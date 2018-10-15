Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay Wilder'dan skandal hareket! Maskotun çenesini kırdı

İspanya’da yayınlanan bir spor programında akıl almaz anlar yaşandı. WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu Deontay Wilder, konuk olduğu programın maskotuna attığı yumruklar izleyenleri şoke etti. İspanyol Nacion ESPN kanalındaki programı izleyenler, skandal hareket sonrası dondu kaldı. Skandal yumruk sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşayan programın sunucularının daha sonra takındıkları tavır ise skandalı bir üst boyuta taşıdı. Attığı yumruk ile açıklama yapan Deontay Wilder ise özür dilemesine rağmen takipçilerini tatmin etmedi.

Çenesi kırıldı

Canlı yayında hünerlerini sergilemesi istenen Deontay Wilder, karşısına geçen maskota, neredeyse ringde rakiplerine attığı kadar sert bir yumruk vurdu. Yediği yumrukla yere yığılan ve acı içinde kıvranmaya başlayan maskotun, çenesinin kırıldığı öğrenildi. Programı izleyenler tarafından büyük tepki çeken bu hareket sonrası özür dilemek zorunda kalan Deontay Wilder, maskotu Tyson Fury ile 2018 Aralık’ta yapacağı maça davet etti.

Sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşımda bulunan Deontay Wilder “Maskotun içinde gerçek insan olduğunu bilmiyordum. Ben, beni sinirlendirmek için yapılmış ve vurdukça geri gelecek bir plastik olduğunu düşünmüştüm. Biraz saygı gösterin. Yumruğum sonrası yaralanan (Tabi bu doğruysa) bu cesur adamdan özür diliyorum. Onun böyle bir olaya katılma isteğine ve cesaretine büyük saygı duyuyorum. Eğer gerçekten yaralanmışsa onu Aralık ayında yapacağım dövüşe davet ediyorum. Sözüm söz” ifadelerini kullandı.

Deontay Wilder’ın bu özür açıklaması da takipçileri tarafından samimiyetsiz bulundu. Maskotun yaralandığına inanmadığını ima eden, hatta içinde gerçek insan olup olmadığından hala şüphelendiği şeklinde bir mesaj yazan Deontay Wilder’ın takipçileri, ağır siklet boks şampiyonunun durumun ciddiyetini kavramaktan uzak olduğu görüşünde birleşti. Maskotun yediği yumruk sonrası ölebileceğinin altı çizilirken, sadece çenesinin kırılmasının bir şans olduğu belirtildi. Yapılan skandal hareketin manasız olduğu da takipçiler tarafından Deontay Wilder’ın mesajına cevap olarak yazıldı.

Deontay Wilder ve Tyson Fury, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü Los Angeles’ta bulunan Staples Center’da ağır siklet boks şampiyonluğu unvanı için dövüşecek. Şimdiye kadar çıktığı 40 maçı da kazanan Dentay Wilder, hala WBC dünya ağır siklet boks şampiyonu kemerini elinde bulunduruyor.