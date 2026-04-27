Ağaçta asılı kalan leylek seferberlikle kurtarıldı

Köy kırsalında ağaçta asılı halde çırpınan leyleği gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen MEDAŞ Kalaba ekipleri ile köy halkı, zamanla yarışarak talihsiz hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Ekiplerin dikkatli müdahalesi ve köylülerin desteğiyle leylek bulunduğu yerden zarar görmeden indirildi. İlk kontrollerde ayağında kırık olduğu belirlenen leylek, tedavi altına alınmak üzere Üçkuyu köyü muhtarı Ercan Güven aracılığıyla Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, leyleğin gerekli tedavi ve kontrollerinin yapılacağını, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağını açıkladı. Köy halkının ve ekiplerin örnek davranışı ise çevrede büyük takdir topladı.