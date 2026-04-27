  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Ağaçta asılı kalan leylek seferberlikle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde ayağı ağaca takılarak mahsur kalan bir leylek, vatandaşların dikkati sayesinde fark edilince adeta seferberlik başlatıldı.

Köy kırsalında ağaçta asılı halde çırpınan leyleği gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen MEDAŞ Kalaba ekipleri ile köy halkı, zamanla yarışarak talihsiz hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Ekiplerin dikkatli müdahalesi ve köylülerin desteğiyle leylek bulunduğu yerden zarar görmeden indirildi. İlk kontrollerde ayağında kırık olduğu belirlenen leylek, tedavi altına alınmak üzere Üçkuyu köyü muhtarı Ercan Güven aracılığıyla Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, leyleğin gerekli tedavi ve kontrollerinin yapılacağını, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağını açıkladı. Köy halkının ve ekiplerin örnek davranışı ise çevrede büyük takdir topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23