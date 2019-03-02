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Ağaçların ‘Yeraltı dünyası’ müze oldu

Türkiye’de ilk kez ağaçların yeraltı dünyası olarak bilinen kökler bir müze haline getirildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:07
Ağaçların ‘Yeraltı dünyası’ müze oldu

Trabzon’da 103 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan, 130 türde yaklaşık 11 bin bitkinin yer aldığı ’Trabzon Botanik Parkı’nda Bitki Kütüphanesi’nin ardından “Kök Dünyası” müzesi kuruldu. Yaklaşık 20 yıldır kök koleksiyonculuğu yapan iş adamı Muhammet Sözen’in Gümüşhane’nin Torul ilçesine ait 7 yayladan elde ettiği Göknar ağacı kök oluşumlarının sergilendiği müzede ağaçların görünmeyen yüzleri olan köklerin serüveninden bir kesit sunuluyor. Torul ilçesindeki bin 800 rakımda bulunan güney-güneydoğu yamaçlarındaki kayalık bölgelerden toplanan ağaç kökleri Türkiye’de ilk kez bir müze haline getirildi.

 

Kök Dünyası müzesinin Bonatik bahçesine bir renk katacağını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, köklerin Gümüşhane’nin bin 800 rakımlı 7 yaylasından toplandığı söyledi. Gümrakçüoğlu, “Muhammet Sözen’in böyle bir koleksiyonu ve kök dünyası merakı olduğunu öğrendik. Bu kök dünyasını Trabzon’umuzun önemli bir hizmet alanını doldurmuş olan Trabzon Botanik’e hediyeetmesini önerdik. 15-20 yıldır bu konuda bir gayreti olmuş. Gümüşhane bölgesinde deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki 7 yayladan ağaç köklerini toplamış. Muhammet bey, ağaçların toprağın altındaki dünyasını merak ettiği için topladığı bu kökleri bize hediye etti. Restore edilmiş binalarımızla, yöresel mimaride dikkate alınarak açılan Trabzon Botanik içindeki binalarımızdan birisini kök dünyası adıyla bir müze açtık. Şehrimize gelen bütün turistlerin buraya gelerek gezmelerini öneriyorum. Hakikaten çok farklı bir dünya.Bir başka kök merakı olan Mustafa Karlankuş da müzemize topladığı kökleri hediye etti. Bu müze Botaniğe farklı bir renk kattı” dedi.

Bin 504 kitaplı “Bitki Kütüphanesi”

Trabzon Botanik Bahçesi bünyesinde konusu “Bitki” olan bir ihtisas kütüphanesi oluşturuldu. Bu amaçla Orman, Genel Botanik, Şifalı Bitkiler, Bitki Hastalıkları ve Zararlıları, Bitki Besleme, Tarım, Hayvancılık, Peyzaj ve Genel Ekoloji konularını içeren bin 504 kitapla kütüphane, öğrencilerin, araştırmacıların ve meraklıların hizmetine sunuldu.

 

Yayınevlerinin sürekli takip edildiğini ve bitki konusunda yayınlanmış kitap ve araştırma raporlarının temin edilmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Gümrükçüoğlu, “Türkiye’de örneği çok az bulunan Bitki Kütüphanesini oluşturduk. Bitki dünyasını anlatan eserlerin olduğu bir kütüphane tesisi bu konudaki kaynakların azlığı nedeniyle zor. Arkadaşlarım büyük bir gayret gösterdiler. Bir solukta bin 600’a yakın eserle tüm bölgenin araştırmacılarının, öğrencilerinin hizmetine aştık. Çok güzel bir adım. Trabzon Botanik bu ve bunun dışında atacağı çok düzgün ve planlı adımlarla birlikte dünyanın gözdesi olan Botaniklerden biri haline kısa sürede gelecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gümrükçüoğlu, Kök Dünyası Müzesi’nin önümüzdeki günlerde açılışının gerçekleşeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:07
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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