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Aktüel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:07:51 -
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Nazmir Saatçi Mahallesi ile İhsaniye ilçesindeki Akören Mahallesi'nde iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 755 lira para ele geçirildi.

Ekipler, adreslerdeki Y.K, M.K. ve N.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.



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