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Aktüel Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:19:42 -
Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Atilla Özteke (59) idaresindeki 03 PF 525 plakalı hafif ticari araçla Ahmet Kartal (48) yönetimindeki 03 AK 955 plakalı otomobil, Ali Kaleli kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Yasin Özteke (28) ve Muhammet Sade (27) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Özteke ile Sade, Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Özteke, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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