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Aktüel Afyonkarahisar'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü
Aktüel

Afyonkarahisar'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:24:46 -
Afyonkarahisar'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde inşaat halindeki binanın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı binanın asansör boşluğunda bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu Acil 112'ye bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kişinin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaşamını yitiren kişinin üzerinden çıkan kimlikten isminin Hakan Karabaş (44) olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Karabaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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