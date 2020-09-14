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Aktüel Afyonkarahisar Valiliğinden, "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Afyonkarahisar Valiliğinden, "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarına ilişkin açıklama:

"Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır" - "Konunun bazı değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen hususlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayın sebebine ilişkin gösterilen gerekçelerin maksatlı olarak çarpıtılarak yalan haberlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:27:15 -
Afyonkarahisar Valiliğinden, "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarına ilişkin açıklama:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği'nde, bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürtlere yönelik saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde "Afyonkarahisar'da kürtlere yönelik saldırı" başlığı altında iddialara yer verildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın ilk belirlemelerine göre 13 Eylül 2020 günü saat 18.00 sıralarında Dinar ilçesinde devam etmekte olan bir inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında; gürültü ve oluşan tozdan dolayı gerçekleşen tartışmadan kaynaklandığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tartışmanın kavgaya dönüşmesine müteakip gerçekleşen olayda 1999 Van Erciş doğumlu Ö.T. isimli şahıs hayatını kaybetmiş, E.Ö. ve F.T. isimli iki vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayda kullanılan silah ve demir muhafaza altına alınmış olup, olayın faali olarak değerlendirilen ve firar ettiği tespit edilen Ö.A. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Olay, yargıya intikal etmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır. Konunun bazı değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen hususlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayın sebebine ilişkin gösterilen gerekçelerin maksatlı olarak çarpıtılarak yalan haberlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir."

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