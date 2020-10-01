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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 20-38 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:02:23 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 20, en yüksek 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

20,00

38,00

Kırıntı eti

HTS

19,00

25,00

Buğday

HMS

1,70

1,97

Arpa

HMS

1,40

1,45

Mısır

HTS

1,40

1,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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