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Afttan muzdaripseniz...

"Aft"tan dertliyseniz size "Aft Günlüğü" tutmanızı tavsiye ederiz.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
Afttan muzdaripseniz...


Kullandığınız diş macunu, yediğiniz besinler, stresli olaylar ve ağzınızın içinde meydana gelebilecek her türlü yaralanmayı yazabileceğiniz basit bir defter olmalı bu. Aynı defterde, aft oluşma sayısını da kaydedin. Bu defteri tutarak belirli bir sebeple aftlarınızın sebebi arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Aft'dan milyonlar muzdarib

Aftlar yani diğer adıyla "ağız ülserleri" milyonların hayatını zehir ediyor. Ağız içindeki bu küçük ülserleşmelerin bazıları ufak dertlerdir ama kimileri için aftlar hayatı neredeyse çekilmez hale getirir. Helel tedavide acze düşülünce, durum daha da kötüleşerek hastayı hüsran ve acı içinde kıvrandırır. Yemeden içmeden keser. Ağızda bir lokma işkenceye döner! Aftlar, nüfusun neredeyse %20 sini etkilemektedir.

Uçukla Arasındaki Fark:

Aftlar sıklıkla uçuklarla karıştırılır. Birçok ortak özelliği olsa da aftlar ile uçuklar arasında önemli farklar var:

Aftlar:

Kesinlikle ağız içindedir, yani yalnızca ağız içinde meydana gelir.

Bulaşıcı değildir, yani kişiden kişiye yayılmaz.

Virüsten kaynaklanmaz.

Öncesinde kesecik denilen küçük kabartılar oluşur.

Genelde ağız dışında meydana gelir ama bazen ağız içinde de çıkar.

Uçuklar:

Eğer ağız içinde çıkmışsa ağzın sabit, hareketsiz bölümlerinde, mesela damakta görülür. Bulaşıcıdır, yani kişiden kişiye geçer. Virüsten kaynaklanır.

Dişlerinizi sert fırçalamamalısınız

Fazla hararetli bir şekilde diş fırçalamayın. Bu, diş fırçasının dişleriniz, diş etleriniz ve ağız içi zarınıza zarar vermenize yol açar. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki üç kişiden ikisi çok sert diş fırçalıyor. Maalesef, çoğu insan o kadar hararetle diş fırçalamayı bilinçli bir şekilde bırakamıyor, çünkü diş fırçalamak yerleşmiş bir alışkanlık.

SLS'li macunlar

Ağız içinin yaralanması aftların oluşumunu tetikleyebilir. Bu yaralanmalar aşırı hararetli diş fırçalamak, yanağınızı ya da dilinizi ısırmak ve ağzınızın içini sert veya sivri yiyeceklerle mesela sert krakerlerle, kürdanlarla çizmekle oluşabilir.

Ağız içindeki dokuyu kesebilecek, aşındırabilecek ya da başka türlü yaralayabilecek patates cipslerinden, sert krakerlerden ve sert şekerlerden uzak durun.
Dudak ısırmayın

Ağzınızın içini veya dudaklarınızın kenarlarını ısırmayın. Birçok insanda bu, gerginlikten doğan bir alışkanlıktır. Bazı insanlarsa ağızlarının içini uyurken ısırır.

Stres, aftları tetikleyebilecek başka bir unsur. Aftlara yatkın kişiler gerginlikten, tasadan arınmaya çalışmalı. Evet bunu söylemek kolay. Ne var ki, çabaya değer çünkü stresi azaltmanın sağlığa başka yararları da var.

Bazı insanlarda aftlara bazı besinler sebep olabiliyor. Mesela kişiden kişiye değişmekle beraber fındık, ceviz, yerfıstığı ezmesi, deniz mahsulleri, buğday ürünleri, çikolata ve süt..

Diş macununa dikkat

En kötüsü, aftlar ve neredeyse bütün diş macunlarında bulunan bir madde arasındaki bağın tespit edilmesi oldu. SLS katkı maddesi veya sodyum loril sülfat, aft oluşumunun bir faili olabilir. Diş fırçalarken macundan çıkan köpükler bu maddenin eseri.. Size de, SLS olmayan diş macunlarını tavsiye ediyoruz.

Aftlarla başka illetlerin ilişkisi

Aftlar çoğu vakada başka bir hastalıkla ilişkili değildir.

Ancak vakaların küçük bir yüzdesinde vücutla ilgili sistemik bir rahatsızlığın habercisi olabilir.

Mesela, Behçet Hastalığı olan insanların, genital lezyonlar, göz lezyonları ve genel cilt hastalıklarına ilaveten çoğunlukla aftları da oluyor.

Çölyak hastalığı, Crohn Hastalığı, ülseratif Kolit ve aşırı gluten duyarlılığı gibi hastalıkları olan insanlarda, ilgili hastalığın belirtisi olarak aftlar da görünür.

HIV bulaşan hastalarda da, ülserler gibi aftlar ortaya çıkabilir.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
  1. aft
  2. aftın sebepleri
  3. uçuk
  4. aft ve uçuk arasındaki fark

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