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Afrikalı öğrenciler, kültürlerini SAÜ’de tanıttı

Sakarya Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren Afrikalı öğrenciler, düzenlendikleri “Afrika Gecesi” etkinliğinde bir araya geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:37
Afrikalı öğrenciler, kültürlerini SAÜ’de tanıttı

Sakarya Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren Afrikalı öğrenciler, düzenlendikleri “Afrika Gecesi” etkinliğinde bir araya geldi.



Afrokarya Öğrenci Topluluğu tarafından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, etkinliğin açılış konuşmasında SAÜ’de yaklaşık 3 bin 500 uluslararası öğrenci bulunduğunu söyledi. Uluslararası öğrencilerin Sakarya’ya ve üniversiteye zenginlik kattığını dile getiren Rektör Savaşan, “Hayatlarımıza neşe ve renk katıyorlar. Burada aldıkları eğitimle ve kültürle hayatlarında ve ülkelerinde başarılı olmalarını diliyorum” dedi.



Etkinlikte yerel kıyafetlerini giyen Afrikalı öğrenciler, kıyafetleri ve danslarıyla renkli görüntüler ortaya çıkardı. Geleneksel dans, şiir, tiyatro gösterisi ve şarkıların da yer aldığı etkinlikte öğrenciler, geleneksel kıyafetlerini sergiledikleri defilede yaşam tarzlarını ve kültürlerini tanıttı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:37
  1. kültür
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