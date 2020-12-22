  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 540 bini aştı
Aktüel

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 540 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 08:50:27 -
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 540 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 540 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 16 bin 599 artarak 2 milyon 540 bin 280 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 429 artışla 59 bin 624'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 24 bin 907 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 130, Fas'ta ise 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 930 bin 711'e çıktı. Bu ülkeyi 418 bin 2 vakayla Fas, 126 bin 273 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 126 bin 462 kişi iyileşti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...
Teknoloji

Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...

Foreign Affairs internet sitesindeki bir makalede, Karabağ savaşıyla ilgili olarak "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha..
Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim
Dünya

Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki seçimlerde kişi veya kişiler yerine siyasi partilere oy verilebilecek bir sisteme ihtiyaç olduğ..
Çin treni yalanıyla alay konusu olmuştu! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Gündem

Çin treni yalanıyla alay konusu olmuştu! Yüzsüzlüğün bu kadarı

Türkiye'nin Çin'e ihracat yaptığı trenin Çin'e gitmediğini iddia ederek alay konusu olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten yeni Çin Treni aç..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay