Afganistan'ın Celalabad kentinde bir bombalı saldırı daha: 2 ölü, 5'ten fazla yaralı
Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da dün gerçekleşen bombalı saldırının ardından bugün de bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken Taliban güçlerinin de aralarında bulunduğu 5'ten fazla kişi yaralandı.
Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5'ten fazla kişi yaralandı.
Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5. Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bölgede dün de saldırı düzenlenmişti
Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.