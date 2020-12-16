  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısında 13 güvenlik görevlisi öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 13 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:44:19 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 13 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Baglan İl Şura Vekili Firuzuddin Aimak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın merkezi Pul-i Humri şehrinin Vezir Abad bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını belirten Aimak, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Faşist zihniyetli Fatih Altaylı provokasyonun fitilini ateşledi!
Medya

Faşist zihniyetli Fatih Altaylı provokasyonun fitilini ateşledi! "Türkiye, Suriye'ye kaybetti"

Koronavirüs aşısını konu alan bir programda nereden icap ettiyse, katil Esed'in bombalarından kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelileri hedef al..
ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, 'Türk..
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tekrar ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay