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Dünya

Afgan imamın Ayasofya hutbesi duygulandırdı

Ayasofya'nın ibadete açılması Afganistan'da da sevinçle karşılandı. Afgan bir imam, "Kahraman Türk milletini ve İslam dünyasını tebrik ederim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 00:11:00 - 2020-07-20 00:13:01

Ayasofya'nın 86 yıl sonra asli hüviyeti camiye dönüştürülmesi Afganistan'da da büyük sevinçle karşılandı. Cuma hutbesinde imamın "Kahraman Türk milletini ve İslam dünyasını tebrik ederim" diye başlayıp gözyaşları içinde cemaate Ayasofya'yı anlatması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"Yücü Allah Erdoğan'ı korusun"

Afgan imam cuma hutbesinde Başkan Erdoğan'a dua ederek "Allah'ın sözleri Avrupa'nın kenarında Ayasofya'nın minarelerinden Türkiye'nin göklerinden yankılanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi Tayyip Erdoğan sayesinde, yüce Allah onu korusun, Ayasofya'yı camiye çevirdi. Müslümanlar secdede şunu desinler diye; Allah'ım sen bizim Rabb'imizsin. ben kahraman Türk milletini ve dünyada bütün Müslümanları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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