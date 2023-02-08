Afetler için sosyal medya rehberi hazırlanmalı
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan ise son depremde sosyal medyanın öneminin daha çok anlaşıldığını aktarak, “Benim önerim, hızla bir sosyal medya koordinasyon merkezi oluşturulması ve yapılan çağrıların doğruluğunun teyit edilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasıdır” dedi.
İrvan, “Türkiye bir deprem ülkesi ve bizim depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ayrıca, deprem olduğunda sosyal medyayı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda bir rehber hazırlanmalı. Tıpkı deprem anında neler yapmalıyız tarzında sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız konusunda bir rehber oldukça faydalı olabilir. ‘Kaynağını bilmediğimiz paylaşımları retweet etmemeliyiz’ gibi...” değerlendirmesinde bulundu.