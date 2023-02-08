Afet anlarında sosyal medyadaki haberlere şüpheyle yaklaşın

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, yeni iletişim teknolojileri ve özellikle sosyal medyanın deprem gibi afet durumlarında iletişim açısından önemini değerlendirdi.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının özellikle deprem gibi afet durumlarında bir haberleşme aracı olarak büyük fayda sağlayabileceğini ve hayati öneme sahip olabileceğini kaydetti.

Özellikle kamuoyunu bilgilendirme ve haberleşme açısından yeni iletişim teknolojilerinin önemli bir rol üstlendiğini belirten Pehlivan, “Örneğin ilgili kurumların, resmi kuruluşların, uzmanların ve güvenilir kaynakların kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmesi ve açıklamalarını yayınlaması açısından sosyal medya önemli bir araç haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

İletişim teknolojilerinden azami fayda sağlamak için söz konusu teknolojilerin doğru ve verimli kullanmanın önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, deprem gibi afet durumlarında iletişim teknolojilerinin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı: "Telefonların acil durum bildirimleri açılmalı. İletişim için SMS ve çevrim içi platformlar tercih edilmeli. Zorunlu durumlarda yapılan telefon görüşmeleri kısa tutulmalı ve mobil araçların şarjlarını boşa harcamaktan kaçınılmalı. Sosyal medya platformlarının devreye soktuğu güvenlik durumu kontrolü araçları kullanılmalı. Güvenilir kurumların, resmi kaynakların hesapları; teyit ve doğrulama platformları takip edilmeli. Teyit edilmemiş, kaynağı belli olmayan, somut veriye dayanmayan açıklamaların doğru olmayabileceği her zaman akılda tutulmalı ve bu tür içeriklere şüpheci yaklaşılmalı.

Manipülatif, yanıltıcı ve hatalı bilgilerin, sahte haberlerin, halkı paniğe sürükleyecek içeriklerin yayılmasına aracı olmaktan kaçınılmalı. Hassas içerikler barındıran görüntüler, özellikle sansürlenmemiş olarak paylaşılmamalı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan hesapların konuyla ilgili uzmanlığına ve bilgiye ulaşabilecek bir konumda olup olmadığına dikkat edilmeli."