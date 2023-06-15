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Aktüel AFAD'dan 13 ile SMS ile uyarı
Aktüel

AFAD'dan 13 ile SMS ile uyarı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 17:10:00 -
AFAD'dan 13 ile SMS ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen iller için SMS'le bilgilendirme yapıldığını duyurdu. Vatandaşların ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 il için turuncu kodlu uyarısının ardından AFAD'dan da açıklama geldi.

AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara, SMS ile uyarı yapıldığını belirtti. AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.
 
AFAD'ın açıklaması şöyle:
 
"Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
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