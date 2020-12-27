AFAD: Elazığ'da deprem sonrası altyapı sistemlerinde hasar tespit edilmedi

ANKARA (AA) - AFAD, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde hasar/kesinti meydana gelmediğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve bölge ile gerçekleştirilen tarama faaliyeti neticesinde olumsuz ihbar ve durumun bulunmadığı belirtildi.

İl AFAD Müdürlükleri eş güdümünde tarama faaliyetlerine devam edildiği kaydedilen açıklamada, tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde herhangi bir kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Elazığ'da saat 11.15 itibarıyla büyüklükleri 1,1 ve 2,8 arasında değişen 12 artçı depremin kaydedildiğini bildiren AFAD, daha sonra bu veriyi 2 saat içinde 17 artçı deprem yaşandığı şeklinde güncelledi.