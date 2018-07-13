Adnan Oktar örgütünün iki numarası enselendi

Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş, önceki gün evine yapılan baskında bulunamamıştı.

Firar ettiği düşünülen Tarkan Yavaş'ın gece yapılan operasyonla gözaltına alındığı öne sürüldü.

Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti.

VATAN