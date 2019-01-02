Adını zalimden alan bir hastalık “Fransız Lejyoner Hastalığı”

Yaz aylarında serinlemek için gece açık bırakılan klima, özellikle aşırı sıcak havalarda grip ya da soğuk algınlığına sebep oluyor.

Bu hastalığın adı da "Lejyoner Hastalığı” Yani paralı Fransız askerlerinin hastalığı.. Cezayir işgalcisi Fransızların halkı katletmekte kullandıkları bu paralı askerler, Cezayir’in sıcak havasından bunaldıkları için klimaları açıp uyurlarmış. Birçoğu bu yüzden hastalanınca adını “Lejyoner hastalığı” koymuşlar. Siz ona şimdi “Klima Hastalığı" da diyebilirsiniz.



Bu aslında bir tür zatürre hastalığı.. Genellikle hafif bir baş ağrısı ve kırgınlık hissiyle başlar ve bir günden daha az bir sürede ateş yükselir, 40 dereceye kadar çıkabilir. Birçok hastada titremeli üşüme nöbetleri görülür. Genellikle hastalığın başlarında hafif ve kuru bir öksürük vardır. Diğer belirtiler; nefes daralması, göğüste ağrı ve yaygın kas ağrısıdır. Bu hastalığa yakalananların yaklaşık dörtte birinde bulantı ve kusma, ishal ve karın ağrısı da dahil olmak üzere bağırsak ve sindirim sistemi ile ilgili belirtiler de olabilir. Kişiden kişiye bulaşan bir hastalık değildir. Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma ve havalandırma sistemlerinde çoğalarak insanlara bulaşır.

Lejyoner hastalığına yakalanmamak için klimaların ve havalandırma sistemlerinin genel bakım ve temizliklerinin işlemlerinin zamanında yapılması önemli...

Hastalığın tedavisinde antibiyotiklerden yararlanılıyor. Tedavi genellikle çabuk olur. Ancak size tanıdık gelen ve daha önce grip ve soğuk algınlığında kullandığınız ilaçları almamalı, çevrenizden gelen ilaç önerilerini umursamamalı ve kışın yakalandığınız gripten kalma ilaçları, doktor önerisi dışında kullanmamalısınız.

Yaz aylarında soğuk yiyecek ve buzlu içecekler tüketmek, ıslak mayo ile vakit geçirmek gibi birçok davranış da soğuk algınlığı ve gribe sebep olabilir. Yaz mevsiminde, soğuk algınlığından korunmak için ıslak mayo ve havlularla vücut temasınızı kısa tutun. Islak giysilerinizi kuru mayo ya da kıyafetlerle değiştirin.

Bol bol su içmelisiniz.

Islak ve terli vücutla, rüzgara ve klimaya doğrudan maruz kalmamalısınız.

Soğuk gıdaları ve içecekleri hızlı tüketmeyin. Özellikle dondurmayı ağız boşluğunda eriterek tüketin. Klimanın karşısında uyumayın. Klimanın açık olduğu odada uyumak, ertesi güne boyun tutulması, adale ağrıları, boğaz enfeksiyonu, sinüzit ya da akciğer enfeksiyonuyla uyanmaya sebep olabilir..