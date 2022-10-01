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Aktüel Adapazarı'nda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Aktüel

Adapazarı'nda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 21:46:00 -
Adapazarı'nda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya-Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Turnadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği tespiti üzerine S.Ş, S.T. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yaptı.

Aramada 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlıların adreslerinde de uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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