Adanaspor, Moussa Bagayoko'yu transfer etti

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Moussa Bagayoko'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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