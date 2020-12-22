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Aktüel Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen berber tutuklandı
Aktüel

Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen berber tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:26:16 -
Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen berber tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, iş yeri önünde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen berber tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Aralık'ta merkez Sarıçam ilçesinde iş yeri önünde tartıştığı T.B'yi (36) tabancayla yaraladıktan sonra kaçtığı iddia edilen berber V.G'yi (28) yaptığı çalışmayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, V.G'nin kendisini daha önce darbettiğini ve evini kurşunladığını ileri sürdüğü, son olarak da iş yeri önünde görünce kendisine zarar vereceğini düşündüğü V.G'ye ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi'nde berber V.G. ile iş yerine gelen T.B. karşılıklı birbirlerine silahla ateş açmış, olayda T.B. yaralanmıştı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis, zanlı V.G'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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