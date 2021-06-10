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Aktüel Adana'da silahlı kavga
Aktüel

Adana'da silahlı kavga

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 23:58:00 -
Adana'da silahlı kavga

Adana-Seyhan'da bir evde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan S.Ö. ve İsmet Yiğit'in birlikte yaşadığı eve gelen M.Ş. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş, S.Ö. ve İsmet Yiğit'i tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet Yiğit'in öldüğünü, kız arkadaşı S.Ö'nün yaralandığını belirledi.

İsmet Yiğit'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralı kadın S.Ö, Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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