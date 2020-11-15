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Aktüel Adana'da silahla yaralama olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı
Aktüel

Adana'da silahla yaralama olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:02:18 -
Adana'da silahla yaralama olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde, A.L. (19) ve H.A.D. (21) ile kimliği belirsiz iki kişi arasında kavga çıktı.

Kavgada kullanılan tabanca nedeniyle sokakta bekleyen Mustafa Kazar (20) yaraladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kazar'ın tabancayı kullandığını iddia ettiği H.A.D. ve arkadaşı A.L'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A.D. tutuklandı, A.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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