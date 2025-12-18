Adana’da şaşırtan karar! Delil yok ama ceza geçerli sayıldı

Ancak Ekim ayında Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, hatalı park yapıldığı öne sürülerek genel kolluk tarafından yazılan 993 TL'lik idari para cezasını ‘Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir' diyerek cezayı iptal etmişti.

Avukat Nazan Akça Subaşı, "Genel kolluk tarafından yazılan 2 ceza için bir vatandaşın cezası kabul edilirken başka bir vatandaşın davasına mahkeme ret veriyor. Burada takdir yetkisi biraz daha kötüye kullanılmıştır. Doğru bir karar olmamış" dedi.

Adana'da geçtiğimiz ay emniyet kemeri takmadığı için trafik cezası yiyen bir vatandaş, genel kolluk tarafından kesilen cezaya ilişkin, "hiçbir kamera kaydı, radar tespiti veya fotoğraf bulunmadığını" gerekçe göstererek 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ancak mahkeme, aksi kanıtlanmadığı sürece cezanın geçerli olduğuna hükmedip itirazı reddetti. Ancak Ekim ayında Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, hatalı park yapıldığı öne sürülerek genel kolluk tarafından yazılan 993 TL'lik idari para cezasını ‘Genel kolluk görevlileri trafik cezası kesemez. Trafik cezası, sadece bu işin eğitimini almış trafik polisleri tarafından kesilir' diyerek cezayı iptal etmişti.

"Vatandaşların ülkede hukuki olarak güvenilirlik hakkı var"

Konuyla ilgili Avukat Nazan Akça, "Benim 9 Ekim 2025 tarihinde kesilen cezaya itirazım Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nde değerlendirilip ‘Genel kolluk bu konuda özel eğitim almadıysa' denilerek benim itirazım kabul edilip ceza iptal edildi. Ancak başka bir vatandaş kendisine kesilen ceza için Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuş ve itiraz ‘Genel kolluğun yazdığı ceza hukuken geçerlidir, Yargıtay 7.Ceza Dairesi'nin kararına göre genel kolluğun yazdığı ceza resmi belge hükmündedir ve resmi evrakın aksi ispatlanıncaya kadar geçerliliği vardır' denilerek reddedilmiştir. Vatandaşların ülkede hukuki olarak güvenilirlik hakkı var. Benim davam A mahkemesine düşerse olumlu, B mahkemesine düşerse olumsuz diye düşünmemeli" ifadelerini kullandı.

"Ben bunlara hukuk garabeti diyorum"

Mahkemenin takdir yetkisini kötüye kullandığını belirten Akça, "Biz hukuk devletinde yaşıyoruz ve hukuk herkese eşit ve adil uygulanmak zorunda. Hem eşitlik, hem de adalet hukuki güvenilirlik ilkesinin temellerinden bir tanesi. Ben bunlara hukuk garabeti diyorum. Genel kolluk tarafından yazılan 2 ceza için bir vatandaşın cezası kabul edilirken başka bir vatandaşın davasına mahkeme ret veriyor ve takdir yetkisi kullanılıyor. Mahkemelerin takdir yetkisi var ama takdir yetkisini sınırlayan kanunlardır. Burada takdir yetkisi biraz daha kötüye kullanılmıştır diye düşünüyorum. Doğru bir karar olmamış" diye konuştu.