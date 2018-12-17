Adana'da hocalık yapan Yılmaz Vural'a İstanbul'dan kötü haber!
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural'ın Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi.17 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın İstanbul Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi. Hırsızların, evde bulunan televizyonu ve bilgisayarı çaldığı öğrenildi.
Zaman zaman binaya geldiği öğrenildi
Yılmaz Vural'ın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural'ın vefatının ardından zaman zaman binaya geldiği öğrenildi.
Apartman görevlisi kadın, "Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar" dedi.
Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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