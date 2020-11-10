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Aktüel Adana'da hasta halde bulunan kara akbaba korumaya alındı
Aktüel

Adana'da hasta halde bulunan kara akbaba korumaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:51:43 -
Adana'da hasta halde bulunan kara akbaba korumaya alındı

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hasta halde bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından Tarsus Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.

Vatandaşlar tarafından hasta halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba (Aegypius monachus), Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Akbaba, burada ilk tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından Tarsus Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.

Akbabanın tüm tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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