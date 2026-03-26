Gündem Adana’da akılalmaz görüntü: Direksiyonu ayağıyla kullanan sürücü yakalandı
Adana'da akılalmaz görüntü: Direksiyonu ayağıyla kullanan sürücü yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adana’da akılalmaz görüntü: Direksiyonu ayağıyla kullanan sürücü yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde, seyir halindeki otomobilin direksiyonunu ayağıyla kontrol eden sürücü sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

Adana'da hareket halindeki otomobilin direksiyonunu ayağıyla kontrol eden sürücü polis ekiplerince yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir sürücünün, otomobilin açılır tavan kısmına çıkıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek ve yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenerek yolda ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan araştırmada, aracı kullanan kişinin Şuayip Ö. (26) olduğu tespit edildi. Ekipler ayrıca söz konusu görüntülerin geçen yıl kayda alındığını belirledi. Gözaltına alınan Şuayip Ö.'nün ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "saygısız ve tedbirsiz araç kullanmak" maddelerinden 2 bin lira ceza uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "konutu terk etmeme", "her türlü motorlu taşıtları kullanmama" ve "Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti için psikiyatrik görüş alınması" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bursa’da yürekleri ağıza getiren anlar! Yoğun trafikte tehlikeli yürüyüş
Bursa’da yürekleri ağıza getiren anlar! Yoğun trafikte tehlikeli yürüyüş

Bursa’da yürekleri ağıza getiren anlar! Yoğun trafikte tehlikeli yürüyüş

Trafik denetiminde pes dedirten olay: Ehliyet, muayene ve sigorta yok! 83 bin TL ceza kesildi
Trafik denetiminde pes dedirten olay: Ehliyet, muayene ve sigorta yok! 83 bin TL ceza kesildi

Trafik denetiminde pes dedirten olay: Ehliyet, muayene ve sigorta yok! 83 bin TL ceza kesildi

Kadın sürücüler birbirine girdi Sonunda trafik magandalığına da el attılar
Kadın sürücüler birbirine girdi Sonunda trafik magandalığına da el attılar

Kadın sürücüler birbirine girdi Sonunda trafik magandalığına da el attılar

Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!
Dünya

Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!

İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10
Gündem

Gabar petrolünü küçümseyen utanmazlar duysun! Hepsini toplasan yüzde 5 sadece AK Parti yüzde 10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu öneml..
Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez
Gündem

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarına gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri ..
