Adana’da akılalmaz görüntü: Direksiyonu ayağıyla kullanan sürücü yakalandı

Adana'da hareket halindeki otomobilin direksiyonunu ayağıyla kontrol eden sürücü polis ekiplerince yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir sürücünün, otomobilin açılır tavan kısmına çıkıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek ve yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenerek yolda ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan araştırmada, aracı kullanan kişinin Şuayip Ö. (26) olduğu tespit edildi. Ekipler ayrıca söz konusu görüntülerin geçen yıl kayda alındığını belirledi. Gözaltına alınan Şuayip Ö.'nün ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "saygısız ve tedbirsiz araç kullanmak" maddelerinden 2 bin lira ceza uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "konutu terk etmeme", "her türlü motorlu taşıtları kullanmama" ve "Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti için psikiyatrik görüş alınması" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.