  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 7 firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı
Aktüel

Adana'da 7 firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 09:47:47 -
Adana'da 7 firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da firari hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan biri kadın 7 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit cinsel saldırı", "hırsızlık" ve "silahlı yağma" suçlarından aranan 7 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirledikleri hükümlüler Ferhat K, Mustafa Y, Bilal Ö, Murat A, Özgür U, Murat K. ve Halime S’yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi
Dünya

Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay