Adana İncirlik Üssü'nde siren sesleri! Mahalleli panikle sokağa döküldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yer alan İncirlik Üssü'nde siren sesleri yükseldi.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi.
Adanalılar duydukları sesle paniğe kapıldı.
Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.
Adana İncirlik Üssü'nde geçtiğimiz hafta sonu İHH tarafından İsrail karşıtı eylem yapılmıştı. İHH'nın eylemi kalabalık arasına karışan provokatörler tarafından provoke edilmişti.