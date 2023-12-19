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Gündem Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Evinin kirasını ödetip estetik ameliyat yaptırmış
Gündem

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Evinin kirasını ödetip estetik ameliyat yaptırmış

Yeniakit Publisher
2023-12-19 11:30:00 -
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Evinin kirasını ödetip estetik ameliyat yaptırmış

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin reklam ilanlarında 58 milyon TL yolsuzluk yaptığı, başdanışmanın ise reklam şirketlerine ev kirasını ödeterek vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyatı yaptırdığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyonda başdanışman Mürüvet S.'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"58 MİLYON TL REKLAM İLANLARINDA YOLSUZLUK YAPILMIŞ"

Yakalanan 10 kişi, reklam ilanlarından yolsuzluk yaparak 58 milyon TL'lik bir haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Başdanışman Mürüvet S.'nin hesabına ihaleleri verdiği reklam şirketleri tarafından 1 milyon TL para giriş-çıkışı olduğu iddia edildi.

"REKLAM ŞİRKETLERİNE EVİNİN KİRASININ ÖDETİP ESTETİK AMELİYAT YAPTIRMIŞ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reklam firmalarına ihale şartnamesinin önden verildiği, ihale şartnamesinin önden hazırlanarak teslim edildiği öne sürülürken başdanışman Mürüvet S.'in ihaleleri verdiği reklam şirketlerine evinin kirasını ödettiği ve vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi.

Öte yandan, reklam ihalelerinden sahte fatura ayarlanarak gözaltına alınan şüphelilerin kişisel hesaplarına reklam firmaları tarafından para-giriş çıkışı olduğu ileri sürüldü.

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Yorumlar

asa

her siyasi hirsizdir da.....bunlar arsız utanmaz ahlak siniri olmayan hırsız..CHP HIRISIZIN onde gidenidir...hala bunu anlayamayan ...varmi... ellerindeki belediyelerin mali tablolarına bakin yeter...h

YILMAZ DURMUŞ

Rüşvet alarak, reklam ile alakalı ihaleleri onlara vermek ve benzeri fesat karıştırma nedeniyle soruşturma başlatılmış olmasından hareketle seçim ayarlı soruşturma yaftası yapıştırmak işin en kolayı olup, rüşvetçileri koruma altına almak demektir. Öncelikle savcılık makamı suçlamalarla ilgili delilleri yeterli görmese işlem başlatmaz. Diğer taraftan mahkeme aşamasında iddia ve savunmalar değerlendirilerek karar verileceği unutulmamalıdır. Bu arada İstanbul BB'nin reklam bütçesinin deprem bütçesinden kat be kat fazla olmasının da iyice araştırılması gerekmez mi?
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