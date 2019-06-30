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Adana Büyükşehir Belediyesi kıyıma devam ediyor! “Bu insanlığa sığar mı?”

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, her gün işe giden belediye işçisini sadece CHP’li olmadığı için işten çıkardığı iddia edildi. Belediye işçisinin 14 yıl sonra baba olduğu ve çocukları daha kuvözdeyken işten çıkarıldığı öne sürüldü.

30 Haziran 2019 Pazar 12:56
Adana Büyükşehir Belediyesi kıyıma devam ediyor! “Bu insanlığa sığar mı?”

 yeniakit.com.tr  CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 655 bin oyla başkan seçildikten sonra işçi kıyımı yaptı. Daha önce de katıldığı bir TV programında Zeydan Karalar, “Ben CHP’liyim, iktidar olan partinin adamını niye alayım, tabii ki CHP’nin belediye başkanıyım, kimi alacağım CHP’lileri alacağım” şeklindeki skandal sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. MHP’den CHP’ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki işten çıkarılmalara dikkat çeken Sözlü, “bankamatikçi” kılıfı üretip işçilerin kovulduğunu söyledi.

Sözlü’nün paylaşımı şu şekilde:

 

“Kuvözdeki çocukların babası kovuldu!”

Sözlü’nün paylaşımının altında bir kullanıcının yorumu dikkat çekti. Hasibe Yılmaz isimli kullanıcı, 14 yıl sonra eşiyle birlikte çocuk sahibi olduklarını ve çocukları daha kuvözdeyken eşinin işten çıkarıldığını iddia etti. Eşinin sürekli işe gittiğini belirten Yılmaz, “bankamatikçi” iftirasıyla kocasının işten çıkarıldığını söyledi. Hasibe Yılmaz, “Evet, benim eşimi de çıkardılar bankamatikçi diye iftirayla ama benim eşim Allah’ım ve tüm memleketli şahit ki her zaman işine giden bir insan. Ben 14 yıl sonra çocuk sahibi oldum, çocuklarım şimdi kuvözde. Bu vicdana sığar mı, soruyorum CHP’li arkadaşlar. Bu insanlığa sığar mı, bir insanın ekmeğiyle oynamak?” yazdı.

İşte o yorum:

 

Merak konusu oldu

CHP’lilerin ele geçirdiği belediyelerde “bankamatik memuru” yaftasıyla birçok çalışanı işten çıkardığı biliniyor. Daha önce CHP’li olmayanları belediyeden çıkaracağını ve kendi adamlarını işe alacağını açık açık itiraf eden Karalar, 13 Mart’ta seçildikten sonra da kıyım yaptı. Karalar’ın sürekli işine giden bir işçiyi, tam da 14 yılın ardından sırf CHP’li olmadığı için işten çıkarıp çıkarmadağı merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:56
  1. Zeydan Karalar
  2. Adana Büyükşehir Belediyesi
  3. Adana

YORUM YAZ

  • haramiharami33 dk önce
    80 milyonluk bir ülkenin bütün okullarında idareci olmak için akp'li olmak insanlığa sığıyor ama.her kim oluyorsa olsun, haksızlığı hayat tarzı haline getirenleri lanetliyorum.!
  • halim selimhalim selim36 dk önce
    Ellerine sağlık. Kimlerin çıkarıldığını ya da nasıl ayrıldıklarını çok iyi biliyoruz.

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