Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Mahkeme sürecini bekleyeceğiz
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararının ardından 'Demirtaş tahliye edilecek mi? sorusuna cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "AİHM kararı kesinleşti. İlgililerin başvurusu halinde mahkeme konuyu değerlendirecek. Bu süreci bekleyeceğiz" dedi.
AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Tunç, Demirtaş’ın durumu hakkındaki soruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin hak ihlali kararını hatırlatarak, "Büyük Daire, Adalet Bakanlığının yaptığı itirazı reddetti. Böylece Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin başvurusu halinde mahkeme konuyu değerlendirecek, bu süreci hep birlikte bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 37 kişinin hayatını kaybettiği “6-8 Ekim terör olayları” sonrası 2016 yılında tutuklanmış ve 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada partinin diğer eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!