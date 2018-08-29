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Adaçayı yağının faydaları nelerdir?

Adaçayı yağı yağının faydaları nelerdir? İşte adaçayı yağının inanılmaz faydaları...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:19
Adaçayı yağının faydaları nelerdir?

Cildi temizleme özelliğine sahiptir.

Saçlarda oluşan kepeklenmeleri giderir.

Cilt yüzeyindeki sivilceleri gidermeye yardımcı olur.

Doğal bir afyodizyaktır.

Saç dökülmesini önler.

Antibakteriyel özelliği ile bakteri öldürücü etkiye sahiptir.

Cilt lekelerine karşı etkilidir.

Antidepresan işlevi görerek olumsuz duyguları kişilerden uzaklaştırır.

Sinir sistemini düzenler.

Zihni tazeleyici etkilere sahiptir.

Aromaterapi masajı şeklinde uygulandığında rahatlama sağlar.

Saçları güçlendirir.

Saçlı derinin sağlıklı şekilde beslenmesini sağlar.

Cilt çatlaklarını iyileştirir.

Yara izleri ya da yeni oluşan yaralarda doğal bir tedavi seçeneğidir.

Bağırsakları temizleme özelliğine sahiptir.

Göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir.

Diş eti sorunlarında tercih edilebilir.

Ağız içi yaraları üzerinde etkilidir.

Cildi sıkılaştırıcı özelliği vardır.

Parlaklığını kaybeden ciltleri canlandırabilir.

Yaşlanma karşıtı etki gösterir.

Ciltte sarkma problemlerini engeller.

Kış mevsiminde sık sık karşılaşılan göğüs ağrısı, solunum yollarında tıkanma ve öksürük problemlerine iyi gelir.

Balgam söktürücü olarak kullanılabilir.

Alzheimer hastalığında tedavi edicidir.

Ağız kokusunu engelleme özelliğine sahiptir.

Astıma iyi gelir.

Bronşit hastalığında ek bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.

Mantar enfeksiyonlarına iyi gelir.

Mide ağrıları üzerinde etkilidir.

Terleme yolu ile vücuttan toksinlerin atılımını kolaylaştırır.

Sedef hastalığında ve dermatitte doğal bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.

Bağırsakları uyararak boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını yardımcı olur.

Kanı temizler.

Kabızlığa engel olur.

İltihaplanma sonucunda oluşan ateşi azaltır.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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