Acun'a Survivor'da büyük şok! Ateş püskürdüler...

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın final heyecanı dün gece yaşandı. Yarışmacılardan Adem ile Nisa şampiyonluk mücadelesi verirken, All Star 2022'nin birincisi Nisa Bölükbaşı oldu. Geçtiğimiz günlerde 3. olan ve hayallerine veda eden iddialı yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya yapımcı Acun Ilıcalı hakkında olay oluşturacak paylaşımlarda bulunmuştu. Çocuğunun hakkının yendiğini söyleyen Karacakaya " Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" demişti. Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına yanıt vererek " Bir anneye yakışmayan şeyler.." dedi

Batuhan Survivor’a veda ederken, “Hikayem burada noktalandı. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Dün akşam Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star finalinde yer almaması dikkat çekti.

Batuhan Karacakaya'nın annesi, oğlunun üçüncü olması üzerine çılgına döndü ve sosyal medya hesabından olay oluşturacak paylaşımlarda bulundu.

Batuhan Karacakaya'nın annesi, oğlunun üçüncü olması üzerine çılgına döndü ve sosyal medya hesabından olay yaratacak paylaşımlarda bulundu. Fenomen yarışmacının annesinin Acun Medya ve Acun Ilıcalı’ya yönelik söylediği sözler gündeme bomba gibi oturdu.



Gülhayat Karacakaya, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım. Çırpındım oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri..."



