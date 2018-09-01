Acil olarak bir hediye almanız gerektiğinde...

Şurası bir gerçek, çoğu zaman bir yere giderken “Aaa.. hediye almadık, görüyor musun şimdi, n’pıcazzz?!” telâşı yaşanır. Ve hemen fi tarihinde bir başkasının getirdiği ama evde benzeri olduğu için kullanılmayıp, bir kenara konularak böylesi günler için bekletilen hediye gelir. Böyle nice hediye vardır; kapıdan kapıya dolaşan. Burun kıvrıldığı için kimseye yaranamayan. Bir de bunların “paketlenme” talihsizliği vardır. Mağaza işi paketleme malzemeleri her evde olmayabilir. Çünki bu hediye geldiğinde, getirenin yanında hoyratça açılıp, gülücüklerle teşekkür edilmiştir. Şimdi bunun alelacele bir hediye paketi yapılması gerekmektedir.

Kolayı var. Evinizde kuşe kağıdına basılmış dergiler yok mu? Hemen birini alın elinize. Ve bir de makas...

NASIL YAPACAKSINIZ?



1- Hediye paketi süsü yapımı için kullanacağınız gazete ya da dergi sayfalarından eşit uzunlukta dört şerit kesin.

2- Her şeridi yuvarlayarak ucuca yapıştırın.

3- Yapıştırdığınız şeritlerden ikisini, birbiri ile doksan derecelik açı oluşturacak şekilde üst üste koyup zımbalayın.

4- Diğer iki şerit için de aynı işlemi uygulayın. Elde ettiğiniz parçaları da çiçek görünümü oluşturacak biçimde, çaprazlama olarak birbirine ekleyin.

5- Son olarak şeritleri birleştirirken uyguladığınız yöntem ile bir halka oluşturup, hediye paketi süsünün tepesine ekleyin. Süsünüzü, çift taraflı bant ile hediye paketinizin üzerine yapıştırıp kullanabilirsiniz.