  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğrudan tutuklama! Yasal düzenleme Meclis’e geliyor! Eğitimde şiddetin cezası artacak!

Mazbatayı aldılar satışa başladılar

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Filistin halkı kabul etti

PKK'lı Sedat Aksu öldü! Mit oralardaydı

Cem Küçük 'Tuhaf şeyler oluyor' diyerek 27 Mayıs'ta Çatalca'da yaşanan akılalmaz olayı açıkladı! Kanınız donacak

CHP’li başkan yardımcısı Eşref Çakır için skandal iddia

Koç resmen çıldırdı! Beklenmedik kararı duyurdular bile: Taraftarlar resmen şoktalar…

Emekliye 12 bin TL'lik jest! Başvuran anında alıyor! Şart ve geri ödeme yok!

Ahmet Kaya’nın yıllar önceki konuşması: Biz İsrail’le kardeş değil, Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz.

Kamuda yeni dönem! Mehmet Şimşek Türkiye'ye duyurdu: Alımlar durduruldu
Sağlık Açık tenliler dikkat! Her 10 kişiden 3'ü risk altında
Sağlık

Açık tenliler dikkat! Her 10 kişiden 3'ü risk altında

Yeniakit Publisher
2024-05-13 13:58:00 -
Açık tenliler dikkat! Her 10 kişiden 3'ü risk altında

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Hatice Pelin Demirel Bulut, açık tenli her 10 kişiden 3’ünde cilt kanseri açısından risk bulunduğunu belirterek konuya dikkat çekti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Hatice Pelin Demirel Bulut, açık tenli her 10 kişiden 3’ünde cilt kanseri açısından risk bulunduğunu belirterek konuya dikkat çekti.

Bulut cilt kanseri konusuna değinerek baharın gelmesiyle birlikte güneş maruziyetlerinin arttığını bu günlerde gerekli önlemleri almanın faydalı olacağını belirtti. Bulut, "Deri kanserleri, tüm dünyada hızla artan, yüzeysel bir lezyondan başlayıp daha derinlere ilerleyebilen ve yıkıcı görüntülere yol açabilen, uzun vade de ölümle bile sonuçlanabilen ciddi bir halk sağlığı problemidir. Deri kanserlerinin gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra, kişinin fenotipik özelliklerinin, günlük yaşantısının, arsenik maruziyetin ve çevresel faktörlerin, ultraviyole maruziyetinin de ve bazı enfeksiyonların da etken olduğunu bilmekteyiz’’ dedi.

"Açık tenli her 10 kişiden 3’ünde cilt kanseri riski bulunmakta"

Uzm. Dr. Bulut açıklamasına devam ederek, ‘’Açık tenli her 10 kişinin 3ünde cilt kanseri açısından risk bulunmaktadır. Ailesinde deri kanseri öyküsü olan, yüksek UVR maruziyeti olan kişilerde ise risk gittikçe artmaktadır. Güneş maruziyeti deri kanseri gelişiminde en önemli risk faktörüdür. Bunun yanı sıra ileri yaş, erkek cinsiyet, kızıl -sarı saç, açık ten ve açık göz rengine sahip olmakta ek risk faktörleridir. Asla bronzlaşamayan ve çabuk yanan, tip fiztpatrick tip 1-2 dediğimiz cilt tipine sahip olan kişilerde de cilt kanseri açısından artmış risk bulunmaktadır. Güneş maruziyeti dışında, ışığa duyarlılığı arttıran ilaç kullanımında, UVR maruziyetini arttıracağından cilt kanseri riskini arttırmaktadır. Bazal hücreli karsinom gibi daha ılımlı seyreden deri tümörlerinde olduğu yerde büyüme, daha derin dokuya invazyon olurken, skuamöz hücreli karsinom yada malign melanom gibi daha agresif seyreden tümörler maalesef ölümle sonuçlanabilmektedir. Yüzünüzde veya vücudunuzda, papül dediğimiz minik bir nokta gibi başlayıp daha sonrasında giderek büyüyen, şekil değiştiren, kanamalı veya kanamasız, ağrılı veya ağrısız, bir değişiklik olursa ya da daha önce mevcut olan bir beninizde ‘ABCDE’ kuralı dediğimiz asimetri, şekil değişikliği, sınırlarında düzensizleşme, renk değişikliği, şeklinde büyüme ya da değişimin dışında mevcut olan bir beninizde kanama büyüme ya da nodülleşme dediğimiz kabarıklaşma oluyorsa mutlaka dermatoloji hekimine başvurun.

Yapacak olduğumuz dermatoskopik muayene ile beraber beninizin risklerini ortaya koyup gerekli önlemleri beraber alalım. Gerekli durumlarda ileri merkezlerdeki ben takip sistemleri ile beraber benlerinizi kaydedip daha sonraki gelişimlerini ortaya koyalım. Benlerinizin haritasını çıkartalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle’’ dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23