Açık cezaevi izin süreleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Mahkum ve mahkum yakınları konuyla ilgili gelişmeleri bu noktada yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle izinler uzatılmıştı. Peki, Açık cezaevleri izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevleri izinleri ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı duyuruda:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yayımlanan karara göre mahkumlar, 31 Temmuz tarihine kadar izinli olarak sayılacak. O tarihte yeni bir karar alınıp alınmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.