Açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinlerinde süre uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mahkum ve mahkum yakınları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 31 Mart tarihine kadar uzatılması kararlaştırılan açık cezaevi izinlerinde sürenin uzatılıp uzatılmayacağı da bir hayli merak konusu. Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020 yılından beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan açık cezaevi mahklumları, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ne zaman bitecek sorularını araştırmaya başladı. Ocak ayının sonunda ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinlerinin uzatılmasına karar verilmişti.

Açık cezaevi izinleri bitti mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ocak 2022 tarihinde yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı. Cezaevi izinlerinin Mart ayında uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor. Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Açık cezaevi izinleri düzenlemesi son durum!

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek. Açık cezaevi izinlerinde süre 31 Mart'ta doluyor. İzinlerde sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Adalet Bakanlığından bir açıklama gelmesi bekleniyor.