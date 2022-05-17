Açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi geri çağrılma ne zaman? Cezaevi sorgulama ekranı:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerinin korona izin süreleri 1 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderildikleri hatırlatıldı ve bu izinlerin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi. Açıklamada, vaka sayılarındaki düşüş ve Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda izinde bulunan hükümlülerin, 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmeleri gerektiği kaydedildi

Denetim planı hazırlanmamış olanların işlemleri ne zaman yapılacak?

Denetimli serbestlik yükümlülerinden, hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların da 1 Haziran'dan itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir." denildi. Açıklamada ayrıca, hükümlülerin dönecekleri ceza infaz kurumlarını kurumun internet sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacağı ifade edildi. Yaklaşık 80 bin kişinin cezaevlerine dönmesi bekleniyor.