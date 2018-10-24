Acelem var, kanseri kaçırmayayım!

Hızlı yemek mide kanseri riskini 5 kat artırıyor. Artı çok sıcak yemek de mide kanserine yakalanma riskini 3.3 kat artırıyor. Bunlar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayip Yalçın'ın tesbiti.

Dahası var. Çok hızlı yemek yemek aşağıdaki sindirim sorunlarına da sebep olabiliyor:

Çok hızlı yemek yediğimizde doyma hissimiz geç gelir. Bu sebeple aşırı yemek yeme eğilimine gireriz.

Sindirim sistemimiz çalışmakta zorlanır, hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi kötü sindirimden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkar.



Hazımsızlık ve mide ekşimesi riski artar.

Bozulan sindirim sistemi bedeni hastalıklara açık hale getiriyor.

Bağırsaklar, kötü sindirimin bir işareti olarak, yemekten hemen sonra sizi tuvalete götürecek bir tepki verebilir.



Bu, yiyecekleri gerekli besinleri emmeye yetecek kadar parçalamadığınız anlamına gelir.

Zayıf sindirim, sizi hastalıklara karşı korumasız bırakan zayıf bir bağışıklık sistemine yol açabilir.

Yemek yemenin önem verilen bir etkinlik olması gerekir. Hızlı yiyenler sadece yiyeceklerin içinde bulunan besinleri değil, aynı zamanda rahatlamak ve daha iyi hissetmek için kendilerine zaman ayırma keyfini de kaçırıyor. Belki de, şişmanlamalarında suçu yiyeceklerde bulan ve yanlış bir şey yaptıkları için yediklerini gizlemeye çalışan hızlı yiyenlerin suçluluğu tesadüfi değildir. İronik olarak, aslında suçlu olan şey yeme hızlarıdır!

Ne yediğimizin farkında bile olmuyoruz

Çok hızlı yemek yemek ciddi bir durumdur ve sindirim sisteminizde zararlı sonuçlara neden olabilir. Her lokmanızda bir öncekini tamamen yutmadan yeni bir ısırık alıyorsanız, bu çok hızlı yemek yediğiniz anlamına gelir. Eğer hızlı yemek yiyorsanız, normal hızda yemek yiyen birinin bir çatal dolusu yiyecek yemesi için geçen sürede sizin 4-5 lokma yediğinizden de haberiniz yoktur.



Sindirim süreci ağızda lokmayı çiğneme ile başlar. İyi çiğnemek gerçekten önemlidir! Her lokmanızı en az 20-25 kere çiğnemelisiniz. Çiğneme süresince salgıladığınız tükürük, yediklerinizin hazmında ilk işlemleri yapar.

Daha iyi emilen besinlerle vücudunuz daha güçlü olur.



Yemeğinizin keyfini yavaş yavaş çıkarın ve daha sağlıklı kalın. İşte bunun için yapmanız gerekenler:

Durun ve yemek yemeden önce derin bir nefes alın. Nefes alışınıza ve yemek yeme hızınıza dikkat etmeyi kendinize hatırlatın.



Televizyon ya da bilgisayardan uzakta, bir tabakta yemek yiyin. .



Yemeğinizi sakin, rahatlatıcı bir ortamda yiyin, üzgünken ya da bir tartışma sonrasında, -ya da sırasında- asla yemeyin.



Bir sonraki lokmayı ağzınıza almadan önce ağzınızdakini çiğneyip yuttuğunuzdan emin olun. Kendinizi eğitmek için her lokmadan sonra çatalınızı aşağıya indirin.

Gerçekten yemeğin tadını aldığınızdan emin olun. Yeme süreci sırasında tadın nasıl değiştiğinin farkına varmaya çalışın. Daha küçük ısırıklar alın. Çiğnerken 30'a kadar saymayı deneyin.



Neden hızlı ve aşırı yediğinizi anlamaya çalışın. Mesela, hızlı yiyenlerin birçoğu daha hızlı yemek için bir kardeşiyle yarışarak büyümüştür. Hemen ye, yoksa gider. Birçoğu bunu yetişkinliğe de taşır. Öte yandan işkolikler ve asabiler de maalesef hızlı yemek yemekteler..