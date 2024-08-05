Aç kalan kurt koyunlara saldırdı! Ağıldaki kaçışma anları kamerada
Nevşehir'de aç kalan kurt, girdiği ağılda koyunlara saldırdı. 2 koyunun telef olduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde duvardan atlayarak küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren kurt, koyunlara saldırdı.
2 koyun telef oldu
O anlar güvenlik kameralarına yansırken, sabah ağılına giden Ahmet Turan Didin, 2 koyununun kurdun saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.
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