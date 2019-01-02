Abisinin düğününe son anda yetişen asker!
Abisinin düğününe son anda yetişerek üniformayla düğün salonuna giren askerin videosu sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.02 Ocak 2019 Çarşamba 12:35
Abisinin düğününe son anda yetişen askerin videosu, sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
Bir anda salona giriyor
Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde askeri kamuflajlı genç, abisinin düğününün yapıldığı salona giriyor. Bir anda çocuklarını karşılarında gören aile üyeleri, büyük sevinç yaşıyor.
Fonda 'Ez oğlum' parçası çalıyor
Esak Kabaklı'nın "Ez Oğlum" parçası eşliğinde yakınlarına tek tek sarılan askerin videosu, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
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