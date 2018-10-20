Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu yorumu: Bugün aldığımız 1 puan da önemli

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili, "Bugün aldığımız 1 puan da önemli." dedi.

Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şansız bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "İlk 25 dakikada üç sakatlık yaşadık. Erken olan üç değişiklik hocanın elini kolunu bağladı. Allah'tan ikinci yarıda aynı şanssızlıklarımız devam etmedi. Bir puan aldık, hiç yoktan iyidir. Çok önemli maç öncesi yeni sakatlar verdik esas üzüntü yaşamamıza sebep olan odur." ifadelerini kullandı.

Şanssızlıkların milli takım arasından başladığını aktaran Albayrak, "Birkaç oyuncumuz milli takımdan sakat döndü. Sakatlarımıza bugün 3 oyuncu daha eklendi. Şanssız bir gündü. Futbol bu kazanabilirsin ya da kaybedebilirsin. Bugün aldığımız 1 puan da önemli. Bunu da unutmamak lazım." diye konuştu.