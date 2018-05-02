Abduraahim Albayrak'tan transfer açıklaması!

Abduraahim Albayrak, yaklaşan seçim öncesi yola Mustafa Cengiz ile devam edeceğini söylerken UEFA ve transfer konusunda da konuştu.



İlk olarak seçime Mustafa Cengiz'in listesinden gireceğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, ''Ben bugüne kadar çalıştığım adamları satmadım, bundan sonra da satmam. Cengiz ve ekibi ile geldik, aynı ekiple devam etme kararı aldım. Yarım kalan işleri bitirmek istiyoruz. Galatasaray için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mustafa Cengiz başkan ile beraber konuşuyoruz, herkesin bir çabası var Galatasaray'ı daha iyi duruma getirmek için. İnşallah Cuma günü akşam mübarek günde listeleri vereceğiz'' ifadelerini kullandı.



UEFA konusunda da kısa bir açıklama yapan Albayrak ''UEFA kararını hepimiz bekliyoruz ama iyi bir karar geleceğini bekliyoruz. Taraftarımız Şampiyonlar Ligi şarkısını özledi, inşallah o şarkı stada gelecektir'' dedi.



Nagatomo'nun geleceğinin ne olacağının sorulması üzerine de Aburrahim Albayrak ''Nagatomo Fatih hocanın sürprizi olacak demiştim. Nagatomo dediğim zaman birçok arkadaş güldü. O mu yıldız dediler, işte o Nagatomo, Japon yıldız. Allah'ın izniyle bonservisini alacağız'' cevabını verdi.