Abdullah Gül'den başsağlığı mesajı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ali Babacan ile birlikte yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayımladı. Gül, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Görevde olduğum zaman zarfında yakın dostluk ve işbirliği içerisinde birlikte çalıştığımız Jacques Chirac’ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisi Türkiye’nin Avrupa’yla bağlarının güçlenmesine içtenlikle destek vermiş değerli bir devlet adamıydı. Fransa halkına başsağlığı dilerim.

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