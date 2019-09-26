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Abdullah Gül'den başsağlığı mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayımladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:53
Abdullah Gül'den başsağlığı mesajı

Ali Babacan ile birlikte yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gül, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Görevde olduğum zaman zarfında yakın dostluk ve işbirliği içerisinde birlikte çalıştığımız Jacques Chirac’ın vefatını teessürle öğrendim.

Kendisi Türkiye’nin Avrupa’yla bağlarının güçlenmesine içtenlikle destek vermiş değerli bir devlet adamıydı.

Fransa halkına başsağlığı dilerim.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:53
  1. Ali Babacan
  2. Abdullah Gül
  3. Jacques Chirac

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